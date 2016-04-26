У Запоріжжі підприємці вийшли на протест проти корупції на митниці

Як повідомляють місцеві ЗМІ, причиною обурення послужила, за словами запорізьких підприємців, безкарність з боку прокуратури щодо злочинних дій чиновників, а так само сам факт корупційної схеми поборів, в результаті якої експортери та імпортери під загрозою зриву поставок змушені платити фіксовані хабара за оформлення кожної митної декларації.

Як заявили протестувальники, з підприємців збирають від 1000 - 1200 грн. за оформлення імпортних декларацій, 300 - 500 грн. експортних, і це не рахуючи того, що за відмову від збільшення митної вартості при імпорті митники вимагають від 800 до 1500 доларів США за декларацію.

До підприємців вийшов в. о. начальника Запорізької митниці ГФС Бєлінський Олександр Петрович. Він заявив, що готовий вислухати і вжити заходів за заявами підприємців.

Як раніше повідомляли місцеві і українські ЗМІ, з початку 2016 року на хабарі спіймали три співробітники Запорізької митниці - СБУ затримала заступника начальника митного поста «Запоріжжя-Аеропорт» Віталія Первия, а буквально через 2 місяці, двох керівників Запорізької митниці: Богдана Шила і Володимира Слабишева.

Незважаючи на запевнення чиновника, протестувальники заявили, що не вірять в законний розгляд кримінальних справ стосовно вищевказаних співробітників Запорізької митниці. Так, за їх словами, кримінальну справу щодо Віталія Первия з незрозумілих причин було перекваліфіковано прокуратурою Запорізької області на більш м'яку статтю КК, в результаті чого корупціонер відбувся штрафом в розмірі 22,5 тис. грн. А Богдан Шило та Володимир Слабишев, після обрання судом запобіжного заходу у вигляді внесення застави буквально за лічені години знайшли 2 000 000 грн. і вийшли на свободу.