Інститут раку: В найураженіших від аварії на ЧАЕС областях рівень захворюваності на рак удвічі вищий

Про це свідчать останні дослідження вчених Національного інституту раку, повідомляє Радіо Свобода.

Лікарі уточнюють, що мова йде про Київську, Чернігівську, Вінницьку, Рівненську, Житомирську та Волинську області, в яких спостерігається втричі вищий рівень захворювання раком щитовидної залози, особливо серед жінок.

У 2,5 два рази зросла кількість хворих на рак нирок серед чоловіків на Вінниччині та Чернігівщині.

«Рівень захворюваності раком зростає по всій території України. Збільшення рівня захворюваності на рак – це світова тенденція, тим не менш, ми спостерігаємо значне збільшення захворювання деякими формами раку, особливо в областях, які належать до найбільш уражених Чорнобилем. В них ріст захворюваності на рак – в рази вищий», – зазначає директор Національного інституту раку Олена Колесник.

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Щороку онкологи реєструють понад 130 тисяч нових випадків захворювань на рак серед дорослого населення країни, при чому, кількість жінок і чоловіків, яким щороку ставлять цей діагноз, суттєво не відрізняється: 388 чоловіків та 359 жінок на 100 тисяч населення у 2014 році.

За даними Інституту раку, найбільше сьогодні в Україні від раку помирають у Запорізькій, Кіровоградській та Сумській областях.

«Державі потрібно змінювати не тільки національну систему лікування хворих на рак, а розробляти принципово нову систему виявлення захворювання на ранніх стадіях. При виявленні захворювання на ранніх стадіях повне одужання можливо досягти у 85-90%, саме тому у всьому світі щорічний скрінінг населення на рак є запорукою раннього виявлення хвороби та високого рівня одужання», – наголошує головний лікар Національного інституту раку Андрій Безносенко.

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За даними дослідження Національного інституту раку, чоловіки найбільше в Україні помирають від раку дихальних шляхів (трахеї, бронхів, легень), а жінки – від раку молочної залози.

У Національному інституті раку підрахували, що з 2008 року різниця між смертністю та захворюваністю суттєво не змінилася: половина хворих з діагнозом рак – помирають (184 з 372 хворих у 2014 році).

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Як відомо, Чорнобильська катастрофа 26 квітня 1986 року призвела до масового радіаційного забруднення територій, з яких виселили близько 200 тисяч людей. Зони відчуження були створені на території Київської області в Україні, Гомельської та Могильовської областей Білорусі, а також Брянської області Росії.

Безпосередньо від вибуху і при гасінні пожежі загинула 31 людина, понад 200 було госпіталізовано. Водночас точну кількість людей, які передчасно померли або втратили здоров’я внаслідок аварії, підрахувати неможливо.