Постпред України в ООН порівняв масштаби трагедії на ЧАЕС з російською агресією на Донбасі

Про це він заявив на засіданні генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку, присвяченій 30-й річниці Чорнобильської трагедії, повідомляє "Голос Америки".

"Для сучасної історії України масштаби катастрофи можна порівняти тільки з Голодомором 33-го, Другою світовою війною та російською агресією і окупацією 2014-16 років", - зазначив постпред.

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Єльченко наголосив, що Україна змушена протистояти російській агресії і це впливає на ефективність подолання наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, а особливо трансформації укриття в екологічно безпечну систему.

"У цих складних умовах міжнародне співробітництво - критично необхідно. Роками ООН, ОБСЄ, ЄБРР та ЄС демонстрували їх незмінну відданість допомоги Україні, щоб відновити постраждалі території", - додав він.

Заступник генсека ООН закликав продовжити міжнародні зусилля для будівництва нового безпечного укриття, яке має принаймні на сто років надійно закрити зруйнований реактор.