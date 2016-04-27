Постпред України в ООН порівняв масштаби трагедії на ЧАЕС з російською агресією на Донбасі

08:44, 27 квітня 2016
Суспільство
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Постпред України при ООН Володимир Єльченко порівняв масштаб катастрофи на ЧАЕС з Голодомором, Другою світовою війною і агресією РФ в Україні.

Ельченко / Фото УНИАН

Про це він заявив на засіданні генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку, присвяченій 30-й річниці Чорнобильської трагедії, повідомляє "Голос Америки".

"Для сучасної історії України масштаби катастрофи можна порівняти тільки з Голодомором 33-го, Другою світовою війною та російською агресією і окупацією 2014-16 років", - зазначив постпред.

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Єльченко наголосив, що Україна змушена протистояти російській агресії і це впливає на ефективність подолання наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, а особливо трансформації укриття в екологічно безпечну систему.

"У цих складних умовах міжнародне співробітництво - критично необхідно. Роками ООН, ОБСЄ, ЄБРР та ЄС демонстрували їх незмінну відданість допомоги Україні, щоб відновити постраждалі території", - додав він.

Заступник генсека ООН закликав продовжити міжнародні зусилля для будівництва нового безпечного укриття, яке має принаймні на сто років надійно закрити зруйнований реактор.

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