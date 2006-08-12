Прем`єр-міністр ініціює продаж шахт металургійним холдингам

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що для нормальної роботи металургійного комплексу держави ефективною могла б стати побудова ланцюжка, в якому шахти, що видобувають коксівне вугілля, стали б власністю металургійних холдингів. Про це голова уряду заявив на прес-конференції в Донецьку .

"Найбільший ефект буде, якщо власниками шахт стануть металургійні холдинги. Й обов`язково, щоб в цьому ланцюжку були коксохімзаводи", - цитує прем’єр-міністра його прес-служба.

Водночас В.ЯНУКОВИЧ не виключає можливості створення вертикально інтегрованих холдингових компаній з видобутку коксівного вугілля. "Компанії, які мають замкнутий цикл і власні торгові доми, а у подальшому розподіляють кокс по ланцюжку, який є в структурі вертикально інтегрованої компанії, мають право на життя", - зазначив глава уряду.