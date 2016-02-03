Французький канал вирішив повторно показати антиукраїнський фільм про Майдан всупереч проханням Києва

Повтор планується пустити у ніч на 8 лютого, випливає з програми передач Canal+, передає Lenta.ru.

Вперше документальну картину Морейри показали по Canal+ 1 лютого. Напередодні її виходу в ефір посольство України у Франції попросило канал не транслюватиме стрічку і звинуватило автора картини у маніпулюванні коментарями і генерації упереджень.

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У документальній картині режисера Поля Морейро йдеться про події 2013-2014 років. Як йдеться в анотації фільму, "участь ультраправих, озброєних груп (у протестах на Майдані - Ред.) давно ігнорується". Морейро також розповідає про підтримку "націоналістів" Вашингтоном і "масове вбивство в Одесі, вчинене українськими націоналістами".

"Намагатися пояснити події в Україні діями США - нечесно і абсолютно нешанобливо до громадян нашої країни, загиблих у центрі Києва при захисті демократичних сподівань", - висловили обурення в посольстві України в Парижі.