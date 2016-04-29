Чергова персона нон ґрата в Україні: СБУ заборонила в'їзд поляку-роспропагандисту (фото)

Про це Мацейчук написав на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні вранці приїхав на польсько-український кордон в Дорохуську. Прикордонник взяв мій паспорт, перевірив у комп'ютері і запитав українською - пане Мацейчуку, коли ви були останній раз в Україні? Мене запросили в офіс і сказали, що отримую заборону на в'їзд в Україну на 5 років. Заборона від СБУ", - розповів він.

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Зазначимо, що Томаш Мацейчук відомий своєю участю в агіткампанії проти ратифікації асоціацію між Україною та ЄС.

Крім того, він додав фото бійців зі свастикою на виставці, яка проходила в Європарламенті в рамках "українського тижня".

Нагадаємо, на початку квітня Служба безпеки України заборонила на 5 років в'їзд в Україну настоятелю одного з московських храмів, який організував у своєму приході "пункт збору допомоги для ополченців Новоросії".