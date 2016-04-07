СБУ заборонила в'їзд настоятелю московського храму, що збирав "допомогу ополченцям Новоросії"

Як повідомляє прес-центр СБУ, до збору коштів та речей під виглядом "гуманітарної допомоги" священик залучив вірян. Довірені члени релігійної громади в'їжджали до тимчасово окупованих терористами територій через неконтрольовані українською владою ділянки кордону.

"Батюшка вимагав від своїх посланців фабрикувати фотозвіт про "братовбивчу війну", розв'язану українською владою проти "руського міра". Матеріали церковних "кореспондентів" він використовував для підсилення агітації на підтримку "Новоросії" та антиукраїнської пропаганди у храмі", - йдеться у повідомленні.

За матеріалами управління СБУ у Житомирській області ухвалено рішення про заборону в'їзду цьому громадянину Росії на територію України. Відповідні документи передано до Державної прикордонної служби для внесення до бази даних.

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