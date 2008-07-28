Луганщина виділить 1 млн. грн. областям, що постраждали від стихії

Луганська облрада планує виділити 1 млн грн із загального фонду бюджету області на допомогу жителям Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської, Тернопільської, Чернівецької і Вінницької областей, які постраждали від стихійного лиха 23-27 липня.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну пропозицію підготувала постійна комісія обласної ради з питань економічного розвитку, бюджету і фінансів.

Крім того, працівники апаратів Луганської обласної державної адміністрації і Луганської обласної ради перерахували свій одноденний заробіток постраждалим від стихії регіонам.

Також Луганська область готова прийняти 100 дітей із постраждалих територій в оздоровчому таборі "Зоря", що у Кремінському районі.

Окрім того, голова обласної державної адміністрації Олександр АНТІПОВ і голова облради Валерій ГОЛЕНКО звернулися до жителів області, керівників підприємств, банківських установ, трудових колективів Луганщини із проханням взяти участь у наданні допомоги жителям західних областей України, що постраждали в результаті стихії 23-27 липня 2008 року.