Transparency опублікувало продовження розслідування щодо квартири Рогозіна за 500 мільйонів рублів

Про це повідомляє Радіо свобода.

Відповідно до проведеного раніше розслідування організації, квартира на Староволинській вулиці, яка нині перебуває у власності родини Рогозіна, може коштувати близько 500 мільйонів рублів (це в 10 разів більше, ніж доходи всіх членів його сім’ї в 2011-2014 роках).

За новими даними Transparency International, квартира спочатку належала офшорній компанії, пов’язаній з близькими Дмитру Рогозіну людьми. «Після повернення до Москви з Брюсселя, де Дмитро Рогозін працював представником Росії в НАТО, він отримав від держави і приватизував квартиру в Великому Тішинському провулку. Після цього, можливо, Рогозіни реалізували схему продажу службової квартири, яка імітує обмін, і виведення з офшору квартири на Староволинській», – мовиться в повідомленні антикорупційної організації.

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Раніше Рогозін заявив, що помешкання, про яке мовиться, дісталося йому в результаті обміну на інше, згадане, яке йому надала держава як чільному чиновникові, а він його згодом приватизував.