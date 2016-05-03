В Одесі обстріляли журналістів місцевого телеканалу: всі подробиці події (фото, відео)

Журналіст зазнав поранення голови та спини. Два оператори – з переломами, йдеться у сюжеті ТСН.

Двоє операторів та один журналіст зараз у лікарні. Їхні життя у безпеці, але поранення досить серйозні. Напад повністю зафіксували камери відеоспостереження біля офісу телеканалу.

Троє невідомих під'їхали на легковику "Хонда" до офісу телеканалу, викликали одного з працівників і після нетривалої перепалки почали його бити. На підмогу колезі підскочили ще двоє хлопців, але і нападникам на допомогу прийшов третій – з помповою рушницею і почав стріляти упритул. Журналісти встигли записати номер автівки, на якій утекли нападники.

Чи пов'язаний напад безпосередньо з журналістською діяльністю, на каналі не кажуть.

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"Це неважливо, з якою діяльністю це пов'язано. Скажіть, будь ласка, чи потрібно з'ясовувати відносини кулаками із застосуванням помпової рушниці? Це не вирішення питання, нині причина цілком не важлива. Це напад на людей, стрілянина серед білого дня і це напад на журналістів", – говорить генеральний директор телекомпанії "7 канал" Віктор Малишев.

Утім, у поліції кажуть, що суперечка сталася через відзняте відео. Поліція наразі оголосила на Одещині план "Перехоплення".

"На місці події було встановлено, що знімальна група "7 каналу" робила сюжет про автостоянки. Який виник у них конфлікт – ще невідомо. Коли будуть затримані ці люди, ми зможемо точно сказати. Як бачите, тут є дріб гільзи від помпової рушниці, машина втекла", – каже заступник начальника відділу комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області Віктор Вдовін.

Всі троє постраждалих працівників каналу зараз у лікарні. Їх ще обстежують, але попередня інформація про їхній стан така.

"Надійшла перша приблизна інформація. Сергій Бандур – два кульові поранення: одне в спину, друге – у вухо. Нині його більш детально обстежують. Олексій Сорокін – приблизно має перелом щелепи, сильна травма ока, струс мозку. Дмитро Бондаренко – скоріше за все, має перелом носової перетинки", – розповів гендиректор телекомпанії "7 канал" Віктор Малишев.

Поліція вже встановила, на кого зареєстрований автомобіль нападників. Їхні пошуки тривають досі.

Поліція поки не підтверджує оприлюднену у ЗМІ інформацію про затримання зловмисників.