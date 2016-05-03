В Італії суд виправдав українця, який вкрав їжу через бідування

Cудді скасували вирок щодо Романа Острякова, який вкрав сир і сосиски на суму 4 євро із супермаркету, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

На думку суду, Остряков украв їжу "через негайну й невідворотну потребу в їжі". Отже, це не було злочином.

"Не підлягає покаранню той, хто через бідування краде маленьку кількість їжі, щоб задовольнити життєво важливу потребу в їжі", - постановив суд.

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Інцидент стався в Генуї в 2011 році. Інший покупець повідомив охоронцям супермаркету, що Остряков намагався вийти з магазину із сиром і сосисками в кишені, сплативши лише за хлібні палички.

У 2015 році Острякова визнали винним у крадіжці й засудили до шести місяців в'язниці та штрафу в 100 євро, однак його захист оскаржив вирок, оскільки бездомного спіймали на місці злочину ще до того, як він залишив магазин.