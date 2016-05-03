В Італії суд виправдав українця, який вкрав їжу через бідування
Верховний суд Італії виправдав бездомного чоловіка українського походження, який вкрав продукти із супермаркету.
Cудді скасували вирок щодо Романа Острякова, який вкрав сир і сосиски на суму 4 євро із супермаркету, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.
На думку суду, Остряков украв їжу "через негайну й невідворотну потребу в їжі". Отже, це не було злочином.
"Не підлягає покаранню той, хто через бідування краде маленьку кількість їжі, щоб задовольнити життєво важливу потребу в їжі", - постановив суд.
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Інцидент стався в Генуї в 2011 році. Інший покупець повідомив охоронцям супермаркету, що Остряков намагався вийти з магазину із сиром і сосисками в кишені, сплативши лише за хлібні палички.
У 2015 році Острякова визнали винним у крадіжці й засудили до шести місяців в'язниці та штрафу в 100 євро, однак його захист оскаржив вирок, оскільки бездомного спіймали на місці злочину ще до того, як він залишив магазин.