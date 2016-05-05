У Львівській області за минулу добу від укусу змій постраждали дві людини
12:13, 05 травня 2016Суспільство
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У Львівській області за минулу добу, 4 травня, від укусів змій постраждали дві людини.
Від укусів змій у Львівській області знову постраждали люди / Фото vitaest-s.ru
Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, в Сколівську районну лікарню 4 травня госпіталізований 64-річний житель села Верхнє Висоцьке Турківського району з діагнозом "укус змії".
В цей же день, у Сколівську лікарню госпіталізували ще одного пацієнта - 62-річного жителя села Коростів Сколівського району, якого вкусила змія.
Стан обох потерпілих – середньої важкості.
Як повідомляв УНІАН, 19 квітня у Львівській області від укусу змії постраждала дев'ятирічна дитина з села Либохора Сколівського району.
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