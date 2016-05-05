Студенти харківського юридичного університету в балаклаві та з пістолетом напали на хлопця з дівчиною

Як повідомляє "Городской дозор Харкова", правоохоронцям надійшла заява від 21-річної дівчини про те, що вночі вона разом з 24-річним знайомим перебувала у дворі багатоповерхового будинку. До них підійшли троє невідомих у балаклаві. Під загрозою застосування зброї вони заволоділи мобільним телефоном і зникли.

"Провівши оперативно-розшукові заходи, працівники поліції вийшли на слід зловмисників - двох 20-річних і 21-річного хлопців, - розповів заступник начальника Московського ВП Анатолій Козар. - У ході проведених обшуків в гуртожитку за місцем їх проживання були вилучені речові докази - маски і пневматичний пістолет. Також неподалік гуртожитку, в місці, зазначеному одним з підозрюваних, знайшли захований між трубами опалення мобільний телефон".

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За даними поліції, зловмисниками виявилися студенти Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Досудове розслідування у кримінальній справі, яку було відкрито за ч. 2 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України, триває. Підозрюваним повідомлено про підозру у вчиненні даного злочину.

Як повідомляв УНІАН, у львівській піцерії у викладача університету вкрали барсетку з валютою на 300 тисяч гривень.