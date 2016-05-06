На Харківщині вибухом поранило чоловіка, який намагався розпиляти знайдений боєприпас

Як повідомляє відділ комунікації Головного управління поліції в Харківській області, 5 травня о 19:30 до Первомайського відділу поліції надійшла інформація з Первомайської центральної районної лікарні, що до медзакладу доставлений чоловік з осколковим пораненням ноги, ранами передпліччя.

Правоохоронці встановили, що напередодні 32-річний син постраждалого знайшов боєприпас у яру та приніс додому. 54-річний чоловік вирішив розпиляти снаряд "болгаркою", чим спричинив вибух.

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Стан здоров'я постраждалого лікарі оцінюють як задовільний. Крім чоловіка, внаслідок вибуху ніхто більше ніхто не постраждав.

Вилучені речові докази направлені на експертизу. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.