Львів відзначає 760-річчя свого заснування

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, щоб побувати на святкуванні Дня міста, до Львова прибула велика кількість туристів з різних регіонів України та з-за кордону.

Сьогодні вранці в храмах міста відбувалися святкові богослужіння, львів'яни вшанували пам'ять св. Юрія (Георгія Побідоносця), який вважається покровителем Львова. У місті є три храми, присвячені святому Юрію: Архикафедральный собор св. Юра УГКЦ, Свято-Георгіївський кафедральний храм УПЦ, а також храм Великомученика Георгія Побідоносця УПЦ КП.

В програмі святкування 6-9 травня, зокрема, святкові концерти і виступи музичних колективів на вулицях міста, встановлення рекорду України зі зведення найбільшого будиночка з пряників, спортивні змагання та святкові ярмарки.

Як повідомляв УНІАН, 6 травня у Львові з нагоди річниці розкажуть історію музики міста.