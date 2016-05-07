В Одесі 9 травня біля меморіальних місць діятимуть фільтраційні пости – поліція

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив начальник управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в Одеській області Іван Іщенко.

Він зазначив, що основні масові заходи, пов'язані з покладанням квітів, пройдуть на Алеї Слави та на площі 10 травня.

«У цих місцях діятимуть фільтраційні пункти поліцейських спецпідрозділів. Через пости здійснюватиметься пропуск до зазначених об'єктів. Усіх бажаючих покласти квіти, взяти участь у масових заходах на цих об'єктах будуть оглядати. Проходи на об'єкти будуть лише через фільтраційні пункти поліції», - сказав Іщенко.

Читайте такожДо патрулювання Одеси приступили бійці Нацгвардії, в основному це "Азов"

За його словами, з метою забезпечення громадської безпеки та порядку під час проведення масових заходів буде задіяно близько 2 тис. поліцейських, 500 військовослужбовців Національної гвардії України, 300 співробітників спецпідрозділів поліції з інших регіонів.

Іщенко додав, що 8 травня з 08.00 на основних в'їздах до міста буде виставлено пости поліції.

Буде значно обмежено рух транспорту в районі Алеї Слави – вулицями Базарна, Успенська, Бєлінського, Лідерсовський бульвар, і площі 10 травня – вулицями Генуезька, Черняховського, Академічна, проспект Шевченка.

Читайте такожПравопорядок 8-9 травня буде забезпечуватися за відпрацьованим в Одесі алгоритмом дій - Деканоїдзе

Крім цього, створено оперативний штаб на чолі з начальником регіонального главку Нацполіції Гіоргі Лорткіпанідзе. До складу штабу входять керівники низки силових структур, серед яких – поліція, Держприкордонслужба, СБУ, ДСНС. По всьому місту й поблизу проведення заходів буде розміщено групи швидкого реагування з числа працівників батальйону поліції особливого призначення.

«Прохання до жителів Одеси та гостей міста, які приходитимуть на Алею Слави, поставитися з розумінням, якщо працівники поліції попросять перевірити сумки, особисті речі. Такі заходи необхідні, щоб уникнути пронесення зброї та інших заборонених предметів, у тому числі й Законом України «Про декомунізацію»», - сказав Іщенко. Він наголосив, що всі порушення закону будуть негайно й жорстко припинятися співробітниками спецпідрозділів.