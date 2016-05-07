У Берліні українські ветерани взяли участь в урочистих заходах до Дня пам'яті і примирення

Про це посол України у Федеративній республіці Німеччина Андрій Мельник повідомив у Twitter.

"У Берліні розпочали урочистості до Дня пам'яті і примирення спільним покладанням вінків до меморіалу у Тіргартені. Закріплюємо у ФРН нову традицію відзначення 8 травня з керівництвом МЗС, влади Берліна і Бранденбургу, дипломатичним корпусом. Головні учасники церемонії вшанування пам'яті українських жертв Другої світової війни у Берліні - наші ветерани", - заявив Мельник.

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У цьому зв'язку український дипломат відзначив, що у Берліні панує фантастична атмосфера свята Перемоги. Мельник подякував численним німецьким гостям, дипломатам та українській громаді.

Також посол повідомив, що у посольстві українським ветеранам вручили медалі від президента України Петра Порошенка "70 років визволення України від фашистських загарбників".