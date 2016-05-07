У Полтаві на відкриття пам'ятника Мазепі пускають за паспортами

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила волонтер Наталія Гранчак. За її даними, документ, який посвідчує особу власника і підтверджує громадянство, необхідно пред'явити для того, аби уникнути незручностей під час урочистостей з нагоди відкриття пам'ятника.

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«Візьміть із собою, будь ласка, паспорти. Найкраще приходити з 12:00, щоб пройти контроль вчасно і потрапити на Соборну площу», - заявила волонтер.

У Полтавській обласній держадміністрації УНІАН підтвердили, що пропуск до пам'ятника проходить за паспортами і через рамку металошукача.

В ОДА зазначили, що на церемонію відкриття, яка відбудеться о 14.00, запрошено численних гостей, включаючи президента України Петра Порошенка.

Також на відкриття пам'ятника запросили третього президента України Віктора Ющенка; предстоятеля УПЦ КП патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета, віце-прем'єра В'ячеслава Кириленка, архітектора пам'ятника Віктора Шевченка, скульпторів Миколу і Назара Бєліків й інших.