На окупованій частині Луганщини після вибуху на шахті з-під завалів піднято 9 загиблих - місія ОБСЄ

Як йдеться у звіті спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, спостерігачі перевіряли інформацію про вибух на вугільній шахті 3 травня біля підконтрольного бойовикам "ЛНР" села Малоіванівка (54 км на південний захід від Луганська).

"У Малоіванівці п'ятеро шахтарів (віком від 20 до 40 років) розповіли СММ, що на місці інциденту з-під завалів витягли дев'ять тіл і семеро осіб досі знаходяться під завалами на глибині близько 200 метрів", - йдеться у звіті.

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При цьому сказано, що представники бойовиків, а саме "керівник місцевого районного відділення міліції" підконтрольного "ЛНР" селища Комісарівка (61 км на південний захід від Луганська), яке розташоване поруч з Малоіванівкою, підтвердив, що вибух дійсно відбувся на вугільній шахті біля Малоіванівки.

Спостерігачі місії ОБСЄ відвідали цю шахту, але присутні на місці робітники відмовилися надати коментарі щодо цього інциденту.