Парубій закликав українців бути патріотами і вірити у перемогу у війні з Росією

Про це йдеться у переданому УНІАН зверненні голови Верховної Ради з нагоди Дня пам’яті та примирення.

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Він нагадав, що цього року Україна вдруге відзначатиме День пам’яті та примирення. За словами Парубія, символічно, що це відбуватиметься напередодні Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та в умовах триваючої російської агресії і окупації частини української території новітнім загарбником.

На переконання голови Верховної Ради, обов’язком кожного громадянина України є завжди пам’ятати про велику перемогу, глибоко шанувати ветеранів війни, учасників українського визвольного руху та жертв нацизму.

Парубій закликав українців об’єднатися заради перемоги над агресором.

«І сьогодні, коли російські імперські реваншисти забули гіркі уроки війни і заново розпалюють її у самому центрі Європи, коли Україна знову опинилася у вогні, переживаючи, за словами геніальної Ліни Костенко, «і жах, і кров, і смерть, і відчай, і клекіт хижої орди», вирішального значення набуває загальнонаціональне єднання українського суспільства заради нашої нової перемоги, заради щасливого майбутнього України у колі цивілізованих європейських держав», - наголосив він.

Парубій подякував бійцям, які беруть участь в АТО. «Віддаючи глибоку шану тим, хто понад сімдесят років тому захистив Батьківщину і весь світ від нацистської навали, що тоді прийшла із заходу, хочу від усього серця висловити слова подяки і підтримки нашим воїнам-захисникам, які зараз боронять незалежність і суверенітет України на сході. А також тим нашим співгромадянам, які, перебуваючи на тимчасово окупованих територіях, ризикуючи життям, докладають усіх зусиль для найскорішого відновлення цілісності Української держави», - зауважив він.

Голова Верховної Ради закликав українців бути патріотами і вірити у перемогу.

За біблійними канонами, зневіра є одним з найтяжчих гріхів. Тож не втрачаймо надії. За нами – правда. Ми боремось за мир на рідній і вільній землі. І ми – пам’ятаємо. Тому переконаний, що наша нова перемога – не за горами. Будьмо патріотами, єдиними та рішучими!