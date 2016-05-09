Прикордонники запобігли контрабанді до Росії близько 3,5 тисячі каченят

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України, інформацію про підготовку до незаконного переміщення товару завчасно отримали співробітники оперативних підрозділів прикордонного відомства, тому на порушників вже очікували. На місце відразу були направлені додаткові наряди.

Близько 2.00 ділків виявили поблизу кордону на напрямку українського населеного пункту Танюшівка та російського Нова Серебряка. Загалом чоловіки підготували для переміщення через держкордон 85 ящиків з каченятами. За словами затриманих жителів Луганської області, вартість їхнього товару становить 160 тис. грн.

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З’ясовуються всі обставини правопорушення та встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до незаконної діяльності.

Каченят передали працівникам фіскальної служби.