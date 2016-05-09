На Львівщині екс-начальник відділу поліції на смерть збив 12-річну дівчинку і втік з місця ДТП

Про це повідомили УНІАН у прес-службі патрульної поліції Львова.

Як зазначається у повідомленні, 8 травня, о 22.20, на автодорозі "Львів – Ковель", біля селища Гірник Сокальського району водій автомобіля "Рено Докер" скоїв наїзд на дівчинку-пішохода і з місця події втік, залишивши автомобіль на місці пригоди.

"Потерпіла 12-річна дівчина була доставлена в лікарню і під час надання медичної допомоги померла. Той, що збив дитину, втік з місця ДТП і після скоєного в лікарні побої знімав, щоб мати алібі, ніби-то автомобіль вкрали. За попередньою інформацією, автомобіль зареєстрований на 58-річного колишнього начальника Червоноградського відділу поліції. Дорожньо-транспортна пригода сталася на очах 17-річної сестри загиблої дівчинки, яка йшла поруч", - зазначається у повідомленні патрульної поліції Львова.

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За інформацією джерел у Головному управлінні Національної поліції у Львівській області, встановлено, що на момент ДТП за кермом перебував 58-річний власник автомобіля.

Проводиться досудове розслідування.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня у Львові іномарка на великій швидкості злетіла в кювет і перекинулася. Тоді дві людини загинули, ще троє були поранені.