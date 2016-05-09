Біля мерії Одеси поліція виявила сім "коктейлів Молотова"

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції у Одеської області, 8 травня під час патрулювання міста співробітниками спеціального батальйону патрульної поліції особливого призначення "Шторм" ГУНП в області на схилах біля Думської площі виявили 7 пляшок з вибухонебезпечним речовиною. Частина з них перебувала в сумці, ще кілька - на землі.

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На місце події виїхала слідчо-оперативна група та вибухотехнічна служба. Перевіряється прилегла територія.

Як повідомляв УНІАН, в аеропорту Одеси на час святкування Дня перемоги посилили заходи безпеки.