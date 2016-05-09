Поліція затримала двох причетних до викрадення іноземця в Києві

Поліція затримала двох осіб, причетних до викрадення громадянина Франції у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході брифінгу повідомив начальник Головного управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко.

"Учора в ході проведення оперативно розшукових дій, плану перехоплення, було затримано дві особи, які пересувалися по місту та були причетними до викрадення цього громадянина. Цих осіб затримано", - сказав він.

За його словами, іноземця було вивезено за межі міста.

"Француз сьогодні з'явився, він зараз в поліції надає свідчення, у нього є тілесні ушкодження... Його вивезли за місто і там відпустили", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, вчора, 8 травня, в управління поліції надійшла заява від громадянки іншої держави, що напередодні її чоловік поїхав на зустріч, а вже з 22 години не відповідав на дзвінки. Близько 22:30 на її мобільний надійшов дзвінок з телефону, однак жінка нічого не змогла зрозуміти, оскільки не знає мови. Ще за годину до неї приїхав спільний знайомий і розповів, що йому зателефонував невідомий і повідомив: якщо вони хочуть бачити чоловіка, то мають готувати гроші.