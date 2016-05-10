Бійка у Харкові 9 травня: У постраждалого від удару кастетом поліцейського часткова амнезія

Про це повідомляє міський сайт 057.ua.

Стан його здоров'я лікарі оцінюють як стабільний. Однак, у чоловіка часткова амнезія.

"Патрульному поліцейському зашили рану на голові. Стан його стабільний. Він у свідомості, правда, у нього часткова амнезія", - розповіла спікер патрульної поліції Харкова Ярослава Борисова.

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Як повідомляв УНІАН, вчора, 9 травня, близько 17:00 в районі перехрестя вулиць Сумської та Ярослава Мудрого (колишня вул. Петровського) стався конфлікт, внаслідок якого був травмований співробітник патрульної поліції. Лікарі діагностували у нього забій голови та рвану рану в області потилиці.

Працівники поліції затримали за підозрою у скоєнні кримінального злочину чотирьох осіб.

За даним фактом було порушено дві кримінальні провадження за статтями - "перевищення посадових повноважень" і "перешкоджання роботі правоохоронців".

Слідство триває.