Телеканал іномовлення України UATV став доступним в Естонії

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства інформаційної політики, український мовник включено в пакет цифрового телебачення DigiTV.

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За інформацією прес-служби, компанія «Телсет», заснована ще 1991 року, надає послуги у сфері телекомунікацій у столиці Естонії Таллінні, а також містах: Нарва, Маарду, Кохтла-Ярве, Сілламяе, Хаапсалу, Йихві, Кейла, Косе-Гар’юмаа, Ліхула, Віймсі.

У прес-службі нагадали, що UATV вже з'явився в Азербайджані, Польщі, Данії, Ізраїлі, Грузії, Латвії.

Запуск Мультимедійної платформи іномовлення України (МПІУ) відбувся 1 жовтня 2015 року. У рамках Мультимедійної платформи іномовлення України, замість супутникового телеканалу «УТР», в ефірі стартував телеканал UATV.