Верховна Рада ухвалила Закон «Про систему іномовлення України» (№ 2334а).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 282 із 377 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

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Даним законом визначено, що систему державного іномовлення України складають державне підприємство “Мультимедійна платформа іномовлення України” (МПІУ) та Українське національне інформаційне агентство “Укрінформ”.

При цьому зазначається, що МПІУ створюється у формі державного підприємства на базі державної телерадіокомпанії “Всесвітня служба “Українське телебачення і радіомовлення” і підпорядковується центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в сфері забезпечення інформаційного суверенітету України.

В ході розгляду ВР підтримала поправку народного депутата Миколи Томенка, якою передбачено, що програми виробляються англійською мовою, а також іншими мовами, залежно від доцільності та нагальності використання тієї чи іншої мови для досягнення мети діяльності.

Законом забороняється втручання органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, а також недержавних організацій у діяльність суб’єктів державного іномовлення з метою встановлення цензури, попереднього контролю чи незаконного впливу на зміст інформації, що поширюється суб’єктами державного іномовлення України.

Законом визначено, що програмна політика МПІУ спрямовується на досягнення мети та завдань її діяльності і має забезпечувати аудиторії можливість формувати власний незалежний погляд на події та явища. При цьому зазначено, що МПІУ не повинна підтримувати політичні партії чи інші політичні об’єднання, релігійні організації.

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Згідно з законом, що джерелами фінансування діяльності суб’єктів державного іномовлення можуть бути: кошти, отримані від продажу власної теле- і радіопродукції; кошти, отримані від трансляції реклами; плата за надання у користування авторських та суміжних прав; кошти державного бюджету; добровільні, благодійні та спонсорські внески, пожертви фізичних та юридичних осіб (крім анонімних пожертв); інші надходження, не заборонені законодавством.

Законом визначені принципи розповсюдження реклами в програмній діяльності МПІУ. При цьому визначено, що трансляція реклами, повідомлень про спонсора - виробника алкогольних напоїв, пива та/або напоїв, що виготовляються на його основі, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої, пиво та/або напої, що виготовляються на його основі, забороняється.