У Мін'юсті розповіли про конкурс на нового власника Лук'янівського СІЗО

Про це РБК-Україна повідомив заступник міністра юстиції України Павло Мороз.

"Головне - це те, що зараз йде конкурс, і проводиться він серед тих девелоперів, які захочуть побудувати абсолютно нову в'язницю, але в обмін на Лук'янівське СІЗО. Всі знають і розуміють, що умови Лук'янівського СІЗО бажають кращого і тому прийнято рішення віддати об'єкт разом із землею того, хто переможе в цьому конкурсі. Тобто тому, хто побудує на землях пенітенціарної служби абсолютно нове СІЗО, яке буде відповідати рівням європейських або американських закладів", - сказав Павло Мороз.

Заступник міністра юстиції також додав, що власниками Лук'янівського СІЗО стануть інвестори, які виграють тендер.

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Як повідомляв УНІАН, перший заступник міністра юстиції Наталія Севостьянова у лютому заявила, що новий СІЗО буде побудований за межами Києва, а будівлю Лук'янівського буде зруйновано.