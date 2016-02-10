Будівля Лук’янівського СІЗО виставляється на продаж - Мін’юст

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила перший заступник міністра юстиції Наталія Севостьянова під час засідання спільної колегії МВС та Мін'юсту "Від нової поліції до нової юстиції та безпеки громадян" сьогодні у Києві.

«Ми запускаємо два пілотні проекти (в пенітенціарній системі – УНІАН), які ми готові починати вже сьогодні. Перший з них – це комплексне реформування всієї системи в одній окремо визначеній області. Наші колеги з Норвегії висловили бажання підтримувати та засновувати цей проект в Україні, і ми зараз ведемо щодо його започаткування», - заявила вона.

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«Другий елемент – це початок державного і приватного партнерства, а саме: ми виставляємо на продаж Лук’янівське СІЗО, як перший елемент державного і приватного партнерства, і шукаємо інвестора, який побудує за межами Києва нове СІЗО. Ми зруйнуємо Лук’янівське СІЗО і переведемо всіх до нових європейських умов відбування покарання. В майбутньому це чекає на всі великі міста», - додала Севостьянова.

Як повідомляв УНІАН, прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк вважає, що Київське (Лук’янівське) СІЗО має бути закрите через неналежні умови утримання у ньому затриманих чи заарештованих осіб.