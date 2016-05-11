На Донбасі школярам показали пропагандистський фільм про "українців-ґвалтівників"

Про це повідомив бізнесмен, мешканець Бахмута Дмитро Кононець на своїй сторінці в Facebook, пише Апостроф.

Житель Бахмута зазначив, що пропагандистський фільм "Единичка", де "українці ґвалтували жінок" показували школярам.

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"Весь фільм російською мовою, окрім епізоду з спробою зґвалтування, де ґвалтівники говорять українською. Нашим дітям прищеплюють нісенітниці від російського військово-історичного товариства, з гербами держави-ворога. І зауважте, всі п'яті і шості класи, щонайменше 150 осіб, по 15 гривень, за пропаганду ворожої ідеології...", — заявив бізнесмен з Бахмута.

"Враховуючи, скільки українців загинуло в тій війні, дуже дивно виглядає картинка, жодного українського прізвища серед бійців, жодного українського слова, окрім моменту з насильством польської монашки, у фільмі немає. Кінотеатр у нас один, якщо що, "Перемога", але в анонсах цього фільму немає!" — цитує видання Кононца.

Він також зазначив, що фільм маркований як "12+" і п'ятикласникам його не повинні були показувати взагалі.

Житель Бахмута, написав заяву про скоєння кримінального злочину у компетентні органи, оприлюднивши його текст.

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"Заява про скоєння кримінального злочину. 07.05.2016 року, в кінотеатрі "Перемога", був проведений сеанс російської пропаганди, а саме, поза розкладом кінотеатру, дітям у віці 11-12 років було продемонстровано художній фільм, позначений, як фільм для аудиторії 12+ років, знятий в 2015 році, під патронатом російського військово-історичного товариства та міністерства культури РФ, "Единичка", що є прямим порушенням абзацу другого ст. 15-1 "Розповсюдження і демонстрування фільмів, що містять популяризацію органів держави-агресора, радянських органів державної безпеки", Закону України "Про кінематограф". Станом на день прийняття Закону, державою-агресором і державою-окупантом є Російська Федерація, відповідно до положень Закону України "Про внесення змін у деякі закони України щодо захисту інформаційного телерадіопростору України. Цей фільм підпадає під заборону демонстрації...", - йдеться в заяві.