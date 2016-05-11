Порошенко привітав Савченко з днем народження. Льотчиці сьогодні виповнюється 35 років

"Вітаю з Днем народження нашу Надію – символ віри у перемогу над агресором! Роблю все можливе, щоб привітати особисто Героя на рідній землі", - написав він у Twitter.

Вітаю з Днем народження нашу Надію – символ віри у перемогу над агресором! Роблю все можливе, щоб привітати особисто Героя на рідній землі — Петро Порошенко (@poroshenko) 11 травня 2016 р.

Як повідомляв УНІАН, суд в РФ 22 березня засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство російських журналістів, які незаконно перебували на сході України для інформаційного супроводу російських бойовиків. Також суд присудив Савченко штраф у 30 тис. рублів за "незаконний перетин кордону".

24 квітня президент України повідомив, що домовився з президентом РФ Володимиром Путіним про алгоритм і терміни звільнення Савченко.

29 квітня стало відомо, що Савченко заповнила всі документи на екстрадицію.

Савченко народилась 11 травня 1981 року.