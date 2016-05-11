"Подарунок від російської влади": Матері Савченко не дозволили побачитися з дочкою в день народження

11:29, 11 травня 2016
Суспільство
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Мати незаконно засудженої української льотчиці Надії Савченко Марію не пустили на побачення з донькою.

REUTERS

Про це повідомили адвокати Савченко Микола Полозов і Марк Фейгін.

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"Прилетів в Ростов, їду до в'язниці в Новочеркаськ. Дізнався тільки що, мати Савченко не пустили до дочки на день народження...", - написав Фейгін.

"Марії Іванівні 78 років. Вона подолала величезний шлях, щоб привітати дочку з днем народження. І таке свинське до неї ставлення", - обурився Полозов.

Полозов назвав це "подарунком від російської влади". 

Як повідомляв УНІАН, суд РФ 22 березня засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство російських журналістів, які незаконно перебували на сході України для інформаційного супроводу російських бойовиків. Також суд присудив Савченко штраф в 30 тис. рублів за "незаконний перетин кордону".

24 квітня президент України повідомив, що домовився з президентом РФ Володимиром Путіним про алгоритм і терміни звільнення Савченко.

29 квітня стало відомо, що Савченко заповнила всі документи на екстрадицію.

Савченко народилася 11 травня 1981 року.

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