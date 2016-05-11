"Подарунок від російської влади": Матері Савченко не дозволили побачитися з дочкою в день народження

Про це повідомили адвокати Савченко Микола Полозов і Марк Фейгін.

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"Прилетів в Ростов, їду до в'язниці в Новочеркаськ. Дізнався тільки що, мати Савченко не пустили до дочки на день народження...", - написав Фейгін.

Прилетел в Ростов, еду в тюрьму в Новочеркасск. Узнал только что мать Савченко не пустили к дочери в день рождения... — Mark Feygin (@mark_feygin) May 11, 2016 Ещё раз. 78-летняя старушка Мария Ивановна не поздравит дочь Надю с 35-летием... — Mark Feygin (@mark_feygin) May 11, 2016 "Марії Іванівні 78 років. Вона подолала величезний шлях, щоб привітати дочку з днем народження. І таке свинське до неї ставлення", - обурився Полозов. Марии Ивановне 78 лет. Она проделала огромный путь, чтобы поздравить дочь с днём рождения. И такое свинское к ней отношение. #FreeSavchenko — Николай Полозов (@nikolai_polozov) May 11, 2016

Полозов назвав це "подарунком від російської влади".

Подарок от российских властей Надежде Савченко на день рождения - не пустить её старенькую мать на свидание. В их репертуаре. #FreeSavchenko — Николай Полозов (@nikolai_polozov) May 11, 2016

Як повідомляв УНІАН, суд РФ 22 березня засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство російських журналістів, які незаконно перебували на сході України для інформаційного супроводу російських бойовиків. Також суд присудив Савченко штраф в 30 тис. рублів за "незаконний перетин кордону".

24 квітня президент України повідомив, що домовився з президентом РФ Володимиром Путіним про алгоритм і терміни звільнення Савченко.

29 квітня стало відомо, що Савченко заповнила всі документи на екстрадицію.

Савченко народилася 11 травня 1981 року.