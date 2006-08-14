Чому підсів ”Нафтогаз”?

Нинішнє складне фінансове становище НАК «Нафтогаз України» викликане істотним зменшенням обсягів продажів природного газу внаслідок приходу на український ринок компанії «Укргаз-Енерго» і запізнілим підвищенням тарифів. Таку думку висловив УНІАН аналітик компанії Concorde Capital Володимир НЕСТЕРЕНКО.

«Істотну частку газового ринку поточного року зайняла компанія «Укргаз-Енерго», спільне підприємство «Нафтогазу» і «РосУкрЕнерго», унаслідок чого «Нафтогаз» зможе забезпечити тільки близько 60% обсягів споживання газу. Цього року велика частина продажів припаде на населення і комунальні підприємства, оскільки тарифи для них звиросли тільки в травні-липні. «Нафтогаз» також зараз позбавлений можливості реекспорту газу. Все це може вплинути на можливості «Нафтогазу» з обслуговування його боргових зобов`язань», - сказав В.НЕСТЕРЕНКО.

За його словами, фінансовий результат «Нафтогазу» в 2006 році, швидше за все, буде негативним, хоча останні підвищення тарифів повинні поліпшити фінансово-економічні показники компанії в другій половині ц.р. і, можливо, наступний рік компанія закінчить з прибутком.

«Хоча фінансове становище «Нафтогазу» дійсно слабше, ніж минулого року, ми вважаємо, що заява першого віце-прем`єра - міністра фінансів України Миколи АЗАРОВА про банкрутство компанії була надто емоційною і, швидше за все, не відповідає дійсності», - зазначив В.НЕСТЕРЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, на початку серпня перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів Микола АЗАРОВ заявив про намір уряди «розібратися, чому НАК «Нафтогаз України», який ще півтора роки тому був дуже прибутковим і ефективним підприємством, практично став банкротом».

Сьогодні в Києві міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО представив колективу «Нафтогазу» нового голову Правління компанії Володимира ШЕЛУДЧЕНКА і зачитав відповідну постанову уряду.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а з осені 2002 року і реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

У 2005 році НАК «Нафтогаз України» збільшила видобуток нафти і газового конденсату на 5,1% порівняно з 2004 роком, до 4,0 млн. тонн, а також збільшила видобуток природного газу на 1,2% порівняно з 2004 роком, до 19,18 млрд. кубометрів.

2 лютого ц.р. НАК «Нафтогаз України» і «РосУкрЕнерго» створили спільне підприємство ЗАО «Укргаз-Енерго» для постачання газу в Україну. Створення цього СП передбачала домовленість від 4 січня 2006 року між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» щодо постачань російського газу в Україну.

ЗАТ «Укргаз-Енерго» і компанія «РосУкрЕнерго» підписали 5-річний контракт про постачання середньоазіатського і російського природного газу в Україну за ціною 95 дол. за тисячу кубометрів.