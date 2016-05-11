В Україні проведуть флеш-моб на підтримку Джамали на Євробаченні
Міністерство інформаційної політики України ініціює проведення флеш-мобу "1944" на підтримку української співачки Джамали на Євробаченні у четвер, 12 травня.
Про це йдеться в повідомленні Мінінформполітики в Facebook.
"У цей четвер Студентська рада при Міністерстві інформполітики ініціює флеш-моб "1944" на підтримку Джамали на Євробаченні", - наголошується в повідомленні.
Повідомляється, що раніше члени Студради організували акцію #VoiceOfUnity, щоб продемонструвати, що голос співачки об'єднує всі народи Європи, тепер вони демонструють єдність українців для перемоги у пісенному конкурсі.
Акція відбудеться об 11:00 біля Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка.
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Як повідомляв УНІАН, Джамала перемогла в національному відборі на участь у Євробаченні-2016 за підсумками глядацького та суддівського голосування з піснею "1944" про трагедію кримськотатарського народу.
Євробачення-2016 проходить у Стокгольмі. 10 травня відбувся перший півфінал пісенного конкурсу. Джамала виступить за право участі у фіналі конкурсу у другому півфіналі 12 травня.
Фінал Євробачення 14 травня.