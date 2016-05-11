Адвокатів пустили до Надії Савченко в російське СІЗО в день її 35-річчя

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

«Побачилися в СІЗО з Надією. Передали вітання від усіх. Надя дуже вдячна. Але найкращий подарунок - її свобода», - йдеться в повідомленні.

Також про це повідомив адвокат Марк Фейгін.

При цьому адвокати не уточнили, чи дозволили матері українки Марії Савченко побачитися з дочкою в СІЗО.

Надію Савченко з днем народження привітав президент України Петро Порошенко, а також прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, суд РФ 22 березня засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство російських журналістів, які незаконно перебували на сході України для інформаційного супроводу російських бойовиків. Також суд присудив Савченко штраф в 30 тис. рублів за "незаконний перетин кордону". Читайте такожМати Савченко розповіла екс-нардепу, як Надія стрибнула з Московського мосту на день народження

24 квітня президент України повідомив, що домовився з президентом РФ Володимиром Путіним про алгоритм і терміни звільнення Савченко.

29 квітня стало відомо, що Савченко заповнила всі документи на екстрадицію.

Савченко народилася 11 травня 1981 року.