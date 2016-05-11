У Дніпропетровську пройде "Ніч музеїв"

Для комфорту відвідувачів збережені ціни на рівні 2014 року. Вартість квитків: дорослий - 60 грн, дитячий - 40 грн, повідомляє 056.ua.Протягом шестигодинного нон-стоп дійства музей покаже відвідувачам різноманіття культури та історії Дніпропетровської області, в якому можна буде побачити парадоксальні, несподівані, а іноді навіть абсурдні паралелі з сучасністю.

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Відвідувачі зможуть побачити подорож "від варяг у греки", козацькі науки, відвідати бал XIX століття і спіритичний сеанс початку ХХ століття, навчитися танцювати "заборонений" чарльстон двадцятих років і поборотися з неписьменністю початку тридцятих років.

Також відвідувачам запропонують каву, майстер-класи, кінотеатр під відкритим небом, міні-виставки.