В Україну повернули печатку князя Святослава

Як повідомляє Радіо Свобода, печатка, що датується Х століттям, - особиста річ князя Святослава. За словами істориків, на печатці зображений двозуб, який є прототипом українського тризуба, печатка зроблена зі свинцю.

Відсьогодні печатка зберігатиметься в Києві та вивчатиметься науковцями.

"Це двобічна свинцева булла, на якій з обох боків зображено знак Святослава. У кожного князя був індивідуальний знак, знаком Святослава є двозуб. Його син, Володимир Святославович, який додав третій зуб, утворив таким чином тризуб, що зараз є державним гербом України. Це видозмінений знак його батька" - зауважив старший науковий співробітник Інституту археографії та джерелознавства імені Михайла Грушевського Національної академії наук України Олег Однороженко.

За попередніми даними, печатку знайшли на Старокиївській горі наприкінці 1982 року, відтоді печатка зникла. Історію її повернення тримають в секреті. Для широкого загалу артефакт обіцяють представити приблизно через місяць.

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