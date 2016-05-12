Українця Ларіонова катували у виправній колонії в РФ - омбудсмен

Як повідомили УНІАН у прес-службі омбудсмена, до Лутковської надійшло звернення від Ларіонова, який відбуває покарання у виправній колонії № 5 (Кірово-Чепецьк, РФ), в якому він скаржився на перешкоджання його зустрічі з представником української дипломатичної місії, побої з боку начальника табору колонії, примус відмовитися від українського громадянства (шляхом відправки його в карцер за необґрунтованим і неправомірним звинуваченнями), погіршення стану його здоров'я.

В офісі омбудсмена нагадали, що Ларіонов - один з трьох громадян України, який був засуджений в Криму до анексії, а потім вивезений окупаційною владою в РФ в порушення міжнародного права.

Лутковська звернулася до уповноваженого з прав людини в Кіровської області РФ Олександру Панову з рекомендацією відвідати Ларіонова в колонії з метою сприяння наданню необхідної медичної допомоги, а також перевірки дотримання належних умов відбування покарання.

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У відповідь на звернення омбудсмена Панов повідомив, що під час особистої бесіди засуджений Ларіонов підтвердив, що обставини, які він вказав у своєму зверненні до уповноваженого з прав людини, що мали місце, однак скарг на умови утримання й дії співробітників виправної установи у нього немає.

Панов також заявив, що для вирішення питання про надання медичної допомоги Ларіонову він звернувся в управління Федеральної служби виконання покарань РФ в Кіровській області.

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"Для перевірки доводів, зазначених у вашому зверненні, і прийняття необхідних заходів мною в прокуратуру Кіровської області та слідче управління Слідчого комітету Російської Федерації в Кіровській області направлена відповідна інформація", - повідомив Панов Лутковської, запевнивши, що результати перевірки будуть перебувати на його контролі.