Сенцов і Кольченко підписали документи для екстрадиції ще на початку квітня – адвокат

Про це розповіла "Еху Москви" адвокат Кольченка Світлана Сидоркіна.

За її словами, документи були підписані ще на початку квітня і зараз вони повинні були надійти в Міністерство юстиції РФ. Однак відомство офіційно це поки не підтверджує.

Сидоркіна припустила, що документи для екстрадиції підписали також українці Геннадій Афанасьєв і Юрій Солошенко.

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Сенцов і Кольченко в серпні 2015 року були засуджені російським судом до 20 і 10 років позбавлення волі за звинуваченням у створенні екстремістського співтовариства і підготовці терактів у Криму. Обидва засуджених своєї провини не визнали. Правозахисний центр "Меморіал" визнав їх політичними в'язнями.

Афанасьєв засуджений в Росії на 7 років у "справі Сенцова-Кольченка" і відбуває покарання у виправній колонії в Сиктивкарі.

Колишній директор оборонного заводу "Знамя" в Полтаві Юрій Солошенко був засуджений у жовтні 2015 року за звинуваченням у шпигунстві на користь України і засуджений до 6 років колонії.

Раніше повідомлялося, що необхідні для передачі в Україну документи заповнила також засуджена в Росії до 22 років українська льотчиця Надія Савченко.

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