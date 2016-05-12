На Каннському кінофестивалі почав працювати Український павільйон

Як повідомляє сайт Державного агентства України з питань кіно, Держкіно спільно з міжнародним кінофестивалем "Молодість" виступили організаторами українського павільйону, який традиційно стає майданчиком для представлення українського кіно світу.

"На плазмовому екрані в павільйоні весь час демонструються ролики українських фільмів: трейлери готових та тизери тих, що знаходяться на стадії виробництва", - йдеться в повідомленні.

В павільйоні буде представлений каталог "Українські фільми 2015-2016", виданий спеціально до 69-му Каннському міжнародному кінофестивалю Національним центром Олександра Довженка.

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Крім того, на кіноринку в Каннах відбудуться покази українських фільмів: "Гніздо горлиці" Тараса Ткаченка, "Моя бабуся Фанні Каплан" Альони Дем'яненко і "Тепер я буду любити тебе" Романа Ширмана.

Також відбудуться ринкові покази фільму "Гетьман" Валерія Ямбурського (автор сценарію та продюсер Віктор Веретенников) і повнометражного 3D-анімаційного фільму "Микита Кожум'яка" Манука Депояна.

10 українських режисерів фільмів короткого метру зможуть особисто представити свої роботи в секції Short Film Corner. Показ короткометражного кіно розбитий на 2 блоку, перегляд буде проходити 18 та 19 травня.

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Серед іншого, 14 травня в українському павільйоні запланована презентація кінофестивалю "Молодість".

Як повідомляв УНІАН, 69-й Каннський фестиваль відкрився 11 травня прем'єрою картини Вуді Аллена "Cafe Society" за участю Джессі Айзенберга і Крістен Стюарт. В основному конкурсі представлять свої фільми режисери Педро Альмодовар, Джим Джармуш, Кен Лоуч, Пол Верхувен, Жан-П'єр і Люк Дарденни і актор Шон Пенн.