У Львові відбудеться показ мод дітьми, хворими на аутизм, хворобу Дауна та ДЦП

Як повідомляє телеканал "24", на подіум вийдуть 15 юних моделей з аутизмом, хворобою Дауна, церебральним паралічем та вадами слуху.

Львівська дизайнерка Катерина Кароль створила колекцію речей, які захотіли самі дітки. Окрім того, одяг враховує особливі потреби юних моделей.

«Наприклад, є різні елементи декору спеціально для незрячих діток: поясочки, фактурні речі, прикраси. Можна на дотик попробувати і уявити собі, як воно виглядає. Є в нас хлопчик, в якого проблеми зі слиновиділенням. То ми спеціально пришили такі латочки зі шкірозамінника, які можна спокійно витерти і він завжди буде чистенький і модний», ― розказала дизайнерка.

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Це перша українська колекція одягу для дітей з особливими потребами. Її модельєр створила спільно із громадською організацією «Батьки Джерела».

Спонсори допомогли, аби речі, в яких дефілюватимуть діти, їм і залишилися. Сам же ж показ пройде 14 травня під час Дитячого Форуму у Львові.

«У розвинутих країнах такі покази – це дуже модно і актуально, вони збирають аншлаги! В Україні – це відбувається вперше, але я переконана, що не в останнє, бо насправді людей, які готові створювати такі акції і насолоджуватися ними є більше, ніж достатньо!», ― зазначила голова ГО «Батьки Джерела» Юлія Аронова.