Декомунізація торкнулася фасадів будівель: в Харкові мозаїку з Леніним "закатали" в цемент (фото)
16:46, 13 травня 2016Суспільство
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У Харкові продовжують прибирати радянську символіку.
Мозаїку з Іллічем близько півстоліття тому виконав художник Сергій Свєтлорусов / Фото: Є. Ткаченко
Про це повідомляє "Сегодня".
На цей раз декомунізація торкнулася і фасадів будівель. Так, біля Фізико-технічного інституту низьких температур по проспекту Науки, 47, зросли будівельні ліси, і робітники за допомогою цементу маскують величезне панно "Ленін і наука".
Робітники за допомогою цементу закатали мозаїку "Ленін і наука". / Сьогодні
Мозаїку з Іллічем в центрі близько півстоліття тому виконав художник Сергій Свєтлорусов, який, до речі, був одним з авторів Монумента на честь проголошення радянської влади в Україні, демонтованого з площі Конституції п'ять років тому.
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