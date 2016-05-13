Декомунізація торкнулася фасадів будівель: в Харкові мозаїку з Леніним "закатали" в цемент (фото)

Про це повідомляє "Сегодня".

На цей раз декомунізація торкнулася і фасадів будівель. Так, біля Фізико-технічного інституту низьких температур по проспекту Науки, 47, зросли будівельні ліси, і робітники за допомогою цементу маскують величезне панно "Ленін і наука".

Мозаїку з Іллічем в центрі близько півстоліття тому виконав художник Сергій Свєтлорусов, який, до речі, був одним з авторів Монумента на честь проголошення радянської влади в Україні, демонтованого з площі Конституції п'ять років тому.