"Діамантового" прокурора Корнійця після побиття на Майдані госпіталізовано

Про це УНІАН повідомив один з його адвокатів Віктор Петруненко.

Він зазначив, що четверо невідомих, які сиділи у тому ж кафе, в якому знаходився Корнієць та давав інтерв'ю одному з журналістів, вочевидь, слідкували за ним, щоб потім, перегородивши шлях до виходу, побити.

Як зазначив адвокат, Корнієць отримав кілька ударів у спину, по голові та потилиці. “Лікарі діагностували у потерпілого черепно-мозкову травму”, - сказав Петруненко.

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У свою чергу в столичному управлінні поліції УНІАН повідомили, що наразі потерпілого опитати не вдалося, жодної заяви він не писав, тому кримінальне провадження поки не відкрито.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у центрі Києва невідомі побили “діамантового» прокурора Корнійця, який обвинувачується у хабарництві.

За словами самого Корнійця, у нього була зустріч в кафе “Крим”, що на Майдані Незалежності, після завершення якої на виході його наздогнали четверо невідомих чоловіків та побили, наносячи удари в голову та спину.

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Корнійця та екс-першого заступника начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури Володимира Шапакіна затримали 5 липня 2015 року за отримання хабара в розмірі 3 млн 150 тис. грн.

Також під час обшуків у Шапакіна було вилучено 400 тис. дол., а у Корнійця - значну кількість ювелірних виробів, 65 діамантів і автомат Калашнікова.

4 січня Генеральна прокуратура передала провадження стосовно так званих "діамантових прокурорів" до суду.

Корнійця та Шапакіна відпустили з-під варти під заставу.