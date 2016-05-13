"Діамантового" прокурора Корнійця після зустрічі в "Криму" побили невідомі

Про це УНІАН повідомив один із його адвокатів Віктор Петруненко

У свою чергу Корнієць телефоном повідомив УНІАН, що у нього була зустріч в ресторані “Крим”, що на Майдані Незалежності. Після завершення зустрічі його на виході наздогнали четверо невідомих чоловіків та побили, наносячи удари в голову та спину.

За словами Корнійця, він викликав на місце пригоди поліцію та «швидку допомогу».

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Як повідомляв УНІАН, Корнійця та екс-першого заступника начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури Володимира Шапакіна затримали 5 липня 2015 року за отримання хабара в розмірі 3 млн 150 тис. грн.

Також під час обшуків у Шапакіна було вилучено 400 тис. дол., а у Корнійця - значну кількість ювелірних виробів, 65 діамантів і автомат Калашнікова.

4 січня Генеральна прокуратура передала провадження стосовно так званих "діамантових прокурорів" до суду.