У Харкові слідчий погорів на хабарі в 400 доларів

За попередніми даними, за цю суму слідчий пообіцяв закрити кримінальне провадження. Майор поліції попався на гарячому. Зараз вирішується питання про оголошення йому підозри і обрання запобіжного заходу. Прокуратура області проводить досудове розслідування за кримінальною статтею "Одержання неправомірної вигоди посадовою особою", яка передбачає до 10 років позбавлення волі, передає Сьогодні.

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Нагадаємо, в кінці квітня на такій же сумі хабарі попався ще один майор харківської поліції. Працівник управління захисту економіки отримував від підприємця 400 доларів щомісяця, за що "не створював проблем" в роботі точок, які торгують тютюновими виробами.