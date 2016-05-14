У Одесі суд визнав відеоматеріали журналістів доказами у "справі 2 травня"

Як передає кореспондент УНІАН, один з представників захисту поставив під сумнів надані стороною обвинувачення відеозаписи. На останніх зафіксовані події, пов'язані з масовими заворушеннями, які мали місце 2 травня 2014 року.

Адвокат заявив, що невідомо, яким чином згадані матеріали були отримані слідством, і зажадав визнати відеозаписи «неприпустимими доказами».

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Однак колегія суддів у даному клопотанні відмовила. Зокрема, суд постановив визнати надані відеозаписи співробітників ЗМІ, які вели репортажі про перебіг подій 2 травня в центрі міста, доказами в кримінальному провадженні.

Судові слухання по даному провадженню будуть продовжені 19 травня.

Як повідомляв УНІАН, 29 квітня Малиновський районний суд Одеси продовжив утримання під вартою п'яти фігурантам провадження про масові заворушення 2 травня 2014 року - Сергія Долженкова, Євгенія Мефьодова, Максима Сакауова, Сергія Корчинського і Владислава Романюка.

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Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинуло 48 осіб, постраждали близько 300. Почалися зіткнення в центрі міста, де були застрелені кілька людей. Потім проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, на якому розташовувався наметове містечко сепаратистів. Намети загорілися, почалася пожежа в Будинку профспілок, в якому також загинули люди.

В даний час в Малиновському райсуді Одеси розглядаються епізоди провадження про масові заворушення, що мали місце в центрі міста.

На лаві підсудних - 20 обвинувачених, з яких п'ятеро утримуються під вартою (серед яких двоє росіян), у інших - інші запобіжні заходи.