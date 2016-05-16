Міністр культури видалив пост у Facebook про "народну артистку" Джамалу

Про це повідомила у Facebook народний депутат Ірина Подоляк.

"Ви знаєте, що вселяє надію? Я вам скажу. От годину тому з'явився пост від Євгена Нищука, щодо можливої ініціативи Мінкульту присвоїти Джамалі звання Народної артистки України, Однак, після коментарів, які були заперечними, аргументованими і вмотивованими, він цей пост прибрав, що свідчить про те, що думання потрохи повертається в Мінкульт, що не може не тішити", - написала Подоляк.

Вона також додала, що "систему відзнак треба реформувати", і відповідний законопроект вже зареєстрований.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр культури Євген Нищук повідомив, що співачка Джамала отримає звання народної артистки України.

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«Вже переговорили з колегами, готуємо документи від Мінкультури на отримання Джамалою звання - Народна артистка. Бо, хто б як не ставився до таких нагород, а це невеликий комплімент від держави, символічна, але приємна подяка!», - написав він на своїй сторінці у соцмережі.

Джамала здобула перемогу на конкурсі Євробаченні-2016, що відбувся вчора у Стокгольмі. Вона виступила з піснею "1944", в якій розповідається про трагедію кримськотатарського народу.