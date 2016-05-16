З бібліотеки Вернадського вкрали першу друковану книгу в Україні "Апостол" Івана Федорова
Стародрук «Апостол» Івана Федорова, надрукований в 1574 році, зник 10 травня з відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.
Про це заявив директор НБУВ Володимир Попик, повідомляє "Радіо Свобода".
За його словами, за цим фактом відкрите кримінальне провадження.
«Ми з органами розшуку контактуємо, але розголошувати подробиці я не буду», – сказав він.
Водночас у прес-службі головного управління національної поліції у місті Києві повідомили, що заява про зникнення стародруку з бібліотеки не надходила.
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За словами завідувача Музею рідкісної книги Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя Олександра Морозова, з Міністерства культури надходили застереження щодо можливості викрадення стародруків.
«Серед видань, що зберіглися, ця книга є раритетною. Тому про крадіжку варто розголошувати, аби привернути увагу до пильнішого зберігання рідкісної літератури»,- додав він.
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Видання «Апостол» має велику наукову й історичну цінність, є першою друкованою книгою в Україні. Відомо про понад 90 примірників цього видання. Книга містить церковнослов’янський переклад «Діянь і послань апостольських».
Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що колекція полотен голландських художників 17 століття, вкрадена в Нідерландах в 2005 році, знайдена на віллі в місті на сході України. Мова йде про 24 картини, серед яких роботи Яна ван Гойена і Хендріка Богерта.
На момент викрадення вони оцінювалися в 10 млн євро.