З бібліотеки Вернадського вкрали першу друковану книгу в Україні "Апостол" Івана Федорова

Про це заявив директор НБУВ Володимир Попик, повідомляє "Радіо Свобода".

За його словами, за цим фактом відкрите кримінальне провадження.

«Ми з органами розшуку контактуємо, але розголошувати подробиці я не буду», – сказав він.

Водночас у прес-службі головного управління національної поліції у місті Києві повідомили, що заява про зникнення стародруку з бібліотеки не надходила.

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За словами завідувача Музею рідкісної книги Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя Олександра Морозова, з Міністерства культури надходили застереження щодо можливості викрадення стародруків.

«Серед видань, що зберіглися, ця книга є раритетною. Тому про крадіжку варто розголошувати, аби привернути увагу до пильнішого зберігання рідкісної літератури»,- додав він.

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Видання «Апостол» має велику наукову й історичну цінність, є першою друкованою книгою в Україні. Відомо про понад 90 примірників цього видання. Книга містить церковнослов’янський переклад «Діянь і послань апостольських».

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що колекція полотен голландських художників 17 століття, вкрадена в Нідерландах в 2005 році, знайдена на віллі в місті на сході України. Мова йде про 24 картини, серед яких роботи Яна ван Гойена і Хендріка Богерта.

На момент викрадення вони оцінювалися в 10 млн євро.