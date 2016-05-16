ДСНС і Червоний Хрест спільно відпрацювали реагування на теракт в торговому комплексі (фоторепортаж)

Як передає кореспондент УНІАН, протягом двох днів 100 чоловік особового складу ДСНС України та волонтерів Червоного Хреста за допомогою відповідного спорядження, приладів, інструментів і засобів малої механізації на 15 одиницях техніки відпрацьовували основну тему навчань "Реагування на надзвичайну ситуацію, пов'язану з вчиненням терористичного акту в торговому комплексі".

Читайте такожЗСУ цього року візьмуть участь у 10 багатонаціональних навчаннях: відпрацюють протидію гібридним загрозам

Як повідомляв УНІАН, у британському Манчестері провели дуже реалістичні антитерористичні навчання в торговому центрі.

Зазначимо, для Європи такі навчання є досить актуальним, адже за останні півроку там помітно зросла загроза терактів у місцях масового скупчення людей.