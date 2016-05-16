ДСНС і Червоний Хрест спільно відпрацювали реагування на теракт в торговому комплексі (фоторепортаж)

16:27, 16 травня 2016
Суспільство
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На навчально-тактичному полігоні Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України (с. Гаї, Сумська обл.) 14-15 травня пройшли комплексні навчання сил і засобів ДСНС України та загонів швидкого реагування Товариства Червоного Хреста.

На Сумщині ГСЧС та Чрвоний Хрест провели спільні навчання / Фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, протягом двох днів 100 чоловік особового складу ДСНС України та волонтерів Червоного Хреста за допомогою відповідного спорядження, приладів, інструментів і засобів малої механізації на 15 одиницях техніки відпрацьовували основну тему навчань "Реагування на надзвичайну ситуацію, пов'язану з вчиненням терористичного акту в торговому комплексі".

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Як повідомляв УНІАН, у британському Манчестері провели дуже реалістичні антитерористичні навчання в торговому центрі.

Зазначимо, для Європи такі навчання є досить актуальним, адже за останні півроку там помітно зросла загроза терактів у місцях масового скупчення людей.

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