ДСНС і Червоний Хрест спільно відпрацювали реагування на теракт в торговому комплексі (фоторепортаж)
На навчально-тактичному полігоні Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України (с. Гаї, Сумська обл.) 14-15 травня пройшли комплексні навчання сил і засобів ДСНС України та загонів швидкого реагування Товариства Червоного Хреста.
Як передає кореспондент УНІАН, протягом двох днів 100 чоловік особового складу ДСНС України та волонтерів Червоного Хреста за допомогою відповідного спорядження, приладів, інструментів і засобів малої механізації на 15 одиницях техніки відпрацьовували основну тему навчань "Реагування на надзвичайну ситуацію, пов'язану з вчиненням терористичного акту в торговому комплексі".
Читайте такожЗСУ цього року візьмуть участь у 10 багатонаціональних навчаннях: відпрацюють протидію гібридним загрозам
Як повідомляв УНІАН, у британському Манчестері провели дуже реалістичні антитерористичні навчання в торговому центрі.
Зазначимо, для Європи такі навчання є досить актуальним, адже за останні півроку там помітно зросла загроза терактів у місцях масового скупчення людей.