Аласанія не виключає, що "Євробачення - 2017" відбудеться одразу в кількох містах України

Попри те, що Україна не має досвіду проведення конкурсу в кількох містах, після "Євро-2012" у неї є необхідна для цього інфраструктура. Про це заявив очільник Національної телекомпанії України Зураб Аласанія, повідомляє Еспресо.TV.

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"Ми маємо провести національний відбір, два півфінали та фінал конкурсу. Тому існує можливість, поки що на рівні ідеї, провести конкурс в декількох містах, а не тільки в столиці, навіть, не обов’язково в столиці", - наголосив Аласанія.

Як повідомляв УНІАН, Джамала здобула перемогу на конкурсі Євробачення-2016, який відбувся у Стокгольмі. Вона виступила з піснею "1944", в якій розповідається про трагедію кримськотатарського народу. Ранеіше стало відомо, що прийняти конкурс зголосилися Київ, Дніпропетровськ, Львів, Одеса та Херсон.